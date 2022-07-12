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صحة الاحتلال تعلن عن رصد 66 إصابة بجدري القرود

12 يوليو 2022 . الساعة 23:58 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن وجود 66 مصابا بجدري القرود.

وقال المكتب الإعلامي للناطق بلسان وزارة الصحة، إن الوزارة تتابع المعلومات حول العالم، وهي على تواصل مع السلطات والجهات الصحية في الدول المختلفة.

وناشدت الوزارة كل من يعاني من ارتفاع درجة حرارته وظهور طفح مع حويصلات مملوءة بسائل على جلده، وكان على مقربة من شخص قد يكون مصابا بجدري القردة، التوجه إلى الطبيب.

وأفاد المكتب الإعلامي بأن وزارة الصحة في حكومة الاحتلال تعمل على شراء تطعيمات الجيل الثالث ضد جدري القردة من الشركة المنتجة، وحصلت على عدد قليل نسبيا من وجبات التطعيم الإضافية، وهي موجودة حاليا في البلاد ويتم استخدامها.

يشار إلى أن جدري القردة هو مرض فيروسي يتميز بالحمى، وبطفح جلدي مع حويصلات مملوءة بسائل، وبتضخم الغدد الليمفاوية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #جدري القرود #طفح جلدي

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