حماس: زيارة بايدن للمنطقة لن تخدم إلا المصالح الإسرائيلية

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، مساء اليوم الثلاثاء 12 تموز الجاري إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة لن تخدم إلا المصالح الإسرائيلية في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي أن "زيارة "بايدن" تهدف لتعزيز الانقسامات في المنطقة وتشكيل اصطفافات جديدة لحماية المشروع الإسرائيلي وسياسته التوسعية، وتستهدف القوى الحية في الأمة".

وتابع: "كل الزيارات السابقة لرؤساء الولايات المتحدة للمنطقة كانت تضع مصالح الاحتلال كهدف أساسي، وتحاول تجميل سلوكها العدائي لشعبنا عبر لقاءات مع قادة السلطة في رام الله ".

وأوضح قاسم أن الحديث عن توسيع التطبيع في المنطقة مع زيارة "بايدن"، وتشكيل أحلاف عسكرية يكون الاحتلال جزءً منه، يشكل خطراً استراتيجيًا على القضية الفلسطينية وعلى المصالح القومية لكل المنطقة.

وقال "يجب توحيد مواقف الدول والكيانات والجهات الرافضة للسياسات الإسرائيلية والأمريكية، وتعزيز العلاقات وتطويرها بين قوى المقاومة في الأمة".

المصدر / فلسطين أون لاين