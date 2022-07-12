الجبهة الشعبية: تدعو لإطلاق حملة شعبية رافضة لزيارة بايدن للمنطقة

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصا غير مرغوب فيه، مطالبا بإطلاق حملة شعبية رافضة لزيارة بايدن إلى المنطقة.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان صادر عن المكتب السياسي وموجه لأبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية: "إن الإدارة الأمريكيةَ لا تتورع عن إظهارِ أهدافها من خلال سياساتِها العدوانية التي تمارسها ضد شعبِنا، وكذلك من خلالِ برنامج هذهِ الزيارةِ المعلن..".

وتابع البيان: "تشمل زيارة بايدن قواعد العدوان الصهيوني على شعبِنا الفلسطيني وبلدانِنا العربية، وسيتخلّلها تأكيد على دعم مالي وتسليحي جديدٍ لمنظومةِ حربِ الكيانِ الصهيوني ضد وجودنا".

وأضافت الجبهة الشعبية في بيانها: "ما زالت دماء الشهيدة شيرين أبوعاقلة بينة على يد السفاحين الصهاينةِ الذين نفذوا الاغتيال وشركاءهم من مجرمي الإمبرياليّةِ الأمريكيّة، الذين غطّوا الجريمةَ وعرقلوا التحقيق، بما يشكل انكشافا إضافيا للشراكة الكاملة والعلنية مع العدو الصهيوني في جرائمه المتواصلة بحق الأمة وشعوبِها".

أهداف زيارة بايدن

وأكدت الجبهة "أنّ الهدفَ الرئيسيَّ من هذهِ المنظومةِ الاستعماريّةِ هو منحُ الكيانِ الصهيونيّ مزيدًا من التسليحِ والدعمِ العسكريّ والسياسيّ والماليّ تعويضًا له عن الهزائمِ والتراجعِ الذي أجبرته عليه قوى المقاومة، ونضالُ الشّعبِ الفلسطينيّ وصمودُه، وموقفُ الشّعوبِ العربيّة الداعم".

ومن أهداف الزيارة_وفقا لبيان الجبهة_ "تصفيّةِ القضيّةِ والحقوقِ الفلسطينيّة، وفرضِ احتلالٍ وعبوديّةٍ أبديّةٍ على شعبِ فلسطين، وفرضِ هيمنةِ الكيانِ الصهيونيّ على دولِنا وشعوبِنا ومواردِنا وأرضِنا من خلالِ مشروعِ “الناتو الشرق أوسطي”، وتمزيقِ الأمّةِ العربيّةِ وتفتيتِها، وعزلِ شعوبِها عن قضيّتِها المركزيّةِ في مواجهةِ الاستعمارِ والتزامِها الواضحِ تجاهَ قضيّةِ فلسطينَ وحقوقِ شعبِها".

وتابعت "إنّ هذا يُوجبُ على القوى القوميّةِ التحرّكَ الشعبيَّ الفاعلَ للكشفِ عن الحقيقةِ العدوانيّةِ لهذهِ الزيارةِ المشؤومةِ لرأسِ التوحّشِ الإمبرياليّ الأمريكيّ، وإنضاجَ برنامجِ تصدٍّ متواصلٍ للزيارةِ مع ضرورةِ مواجهةِ نتائجِها".

ورأت الجبهة الشعبية في استعادةِ لحمةِ هذهِ القوى والشعوبِ في مواجهةِ الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه، عنوانًا لاستعادةِ النهوضِ المشترك، ونقطةَ ارتكازٍ رئيسيّةً في هزيمةِ المشروعِ الجديدِ القديمِ للاستعمارِ في المنطقة.

وقالت "كما على أبناءِ شعبِنا الفلسطينيّ، والقوى الوطنيّةِ الحيّة، والمؤسّساتِ والنقاباتِ والاتحاداتِ والأطر المختلفة، الالتحامَ مع أبناءِ أمّتِنا العربيّةِ في التصدّي لهذهِ الزيارةِ المشؤومةِ وأهدافِها الخبيثة؛ ما يتطلّب الاتّفاقَ على برنامجِ فعالياتٍ واعتصاماتٍ واحتجاجاتٍ شعبيّةٍ ووطنيّةٍ على امتدادِ فلسطينَ المحتلّة".

وأضاف الجبهة أنه خلال الفعاليات الرافضة: "ترفعُ أعلامَ فلسطين واليافطاتِ المنُدّدةَ بالزيارة، مع تركيزِها في المدنِ والشوارعِ التي سيمرُّ بها موكبُ بايدن، وإطلاقِ حملةِ رفضٍ شعبيّةٍ عارمةٍ رافضةٍ للزيارة، واعتبار الرئيسِ الأمريكيِّ شخصًا غيرَ مرغوبٍ به، وما يُوجبُهُ ذلك من مغادرةِ الرّهانِ على الإدارةِ الأمريكيّةِ ومشاريعِ التسوية، التي هدفت على الدوامِ لتصفيةِ القضيّةِ الفلسطينيّة، وتعزيزِ أمنِ الكيانِ الصهيوني".

وأكدت الجبهة أننا "سنواجهُ العدوانَ ومشروعَ تصفيةِ حقوقِنا بأدواتِ المقاومةِ كافةً، وعلى رأسِها المقاومةُ المسلّحة، بوحدةِ شعوبِنا وأمّتِنا وإرادتِها ووعيها المشتركِ بخطورةِ هذهِ الهجمة".

المصدر / فلسطين أون لاين