تفاصيل جديدة عن جريمة جنين المروعة في بلدة عجة

مازالت أصداء جريمة إقدام شاب عشريني على قتل والده، ودفنه بطريقة وحشية لا تمت للإنسانية بصلة، في بلدة عجة بمدينة جنين، تسيطر على الشارع الفلسطيني.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن جهاز الدفاع المدني، عن تمكنه من استخراج جثة الأب المقتول (46 عاما) من تحت اسمنت مسلح في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب جنين، بعد بحث استمر لعدة ساعات متواصلة.

وقال الدفاع المدني في بيان له إن طواقمه وبعد عملية بحث وحفر استغرقت قرابة الساعتين تمكنت من استخراج جثة مواطن دفن تحت أسمنت مسلح في ساحة منزل المقتول وتم تسليم الجثة إلى جهات الاختصاص.

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وبعد ظهر اليوم قال جهاز الشرطة إن "التحقيقات وإجراءات البحث والتحري مستمرة في جريمة القتل ببلدة عجة جنوب جنين".

وذكر الجهاز أن "اعتقلت عدداً من أفراد عائلة القتيل للاشتباه باشتراكهم في الواقعة، وسيتم إعلان نتائج التحقيق عند اكتمالها للرأي العام، وندعو لأخذ المعلومات من المصادر الرسمية".

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، قال المتحدث باسم الشرطة إن بلاغاً وصل إلى شرطة جنين يفيد بوجود جثة داخل أحد منازل بلدة عجه، مضيفا أن "شاباً جاء لمركز عرابه وادعى أنه قام بدفن والده في ساحة منزله وصب الساحة بالإسمنت".

بلدة عجة

وبلدة عجة التي وقعت فيها جريمة القتل المروعة، تقع إلى الجهة الجنوبية من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، وتبعد عن مركز المدينة نحو 20 كم.

ترتفع بلدة عجة عن سطح البحر 350 م، تبلغ المساحة العمرانية لها 965 دونم وتبلغ مساحة أراضيها 11000 دونم، يصلها طريق محلي معبد يربطها بالطريق الرئيسي نابلس – جنين وطوله 1 كم.

المصدر / فلسطين أون لاين