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موسكو تحذر من صراع "محفوف بتصعيد نووي" مع واشنطن وحلفائها

12 يوليو 2022 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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حذرت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، من صراع مباشر محتمل "محفوف بتصعيد نووي" مع الولايات المتحدة وحلفائها.

جاء ذلك في تصريح لمتحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صباح الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقالت: "إن واشنطن وحلفاءها وبعد أن تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية وأطلقوا العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، يتأرجحون اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بلادنا، وهو ما يعني صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية".

وأعربت زاخاروفا عن قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون محفوفا بالتصعيد النووي، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قد تحدث في وقت سابق عن احتمال نشوب حرب نووية.

بينما قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا لا تتلاعب بموضوع الحرب النووية، مشيرا أن الموقف المبدئي لبلاده هو عدم جواز شن حرب نووية.

المصدر / الأناضول
#واشنطن #موسكو #أوكرانيا #حرب نووية

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