حماس بلبنان تدعو لتضافر الجهود لمواجهة الأزمات

أكد مسؤول العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان رأفت مرّة، على التزام حركته بالدفاع عن مصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتعاون مع جميع الأطر الجماهيرية والاجتماعية، من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين، ومواجهة مختلف الأزمات.

جاء ذلك خلال جولة قام بها وفد من الحركة في مخيم برج الشمالي، ضم محمود طه، المسؤول السياسي في المخيم، وشملت زيارة: جمعية الحولة وجمعية لوبية، والوجهاء: أبو خالد المحمود، وأبو أنور رحيل، وأبو يوسف فريح، وأبو ربيع طه.

وقال مرّة: إنَّ الوضع الفلسطيني في لبنان يحتاج إلى تضافر جهود جميع القوى والمؤسسات واللجان الأهلية والشعبية بالأونروا، من أجل معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من معاناة الأهالي، التي وصلت حدودا لا تطاق.

وأشار إلى تنفيذ حماس الكثير من المشاريع الإغاثية والتنموية، مؤكداً أنها تمد يدها للجميع من أجل الأمن والاستقرار الاجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين