مقاومون يطلقون النار على مستوطنة "خارصينا" في الخليل

أطلق مقاومون، ظهر اليوم الثلاثاء، النار على مستوطنة "خارصينا"، الجاثمة على أراضي المواطنين شمال شرق الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الرصاصات أصابت منازل مستوطنين، وألحقت أضراراً بها دون وقوع إصابات بين المستوطنين، حسب زعمها.

وأفادت مصادر محلية في المدينة، أن قوات الاحتلال انتشرت في المناطق المحيطة بالمستوطنة وعلى مفرق الكوشوك، واقتحمت العديد من منازل المواطنين البحث عن منفذي عملية إطلاق النار.

وعقب العملية، انطلقت مناشدات للمواطنين بضرورة مسح كاميرات التصوير، المنتشرة في الشوارع لمنع الاحتلال من الاستفادة منها في تعقب مطلقي النار.

وأقيمت مستوطنة خارصينا على أراضي المواطنين بالخليل عام 1985، وبدأ ظهورها كبؤرة استيطانية وأخذت تتوسع على أراضي المواطنين إلى أن أصبحت الآن مجمعًا استيطانيًا كبيرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين