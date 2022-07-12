محكمة الاحتلال تؤجل البت في قرار الاعتقال الإداري للأسير عواودة

قرّرت محكمة الاحتلال في سجن عوفر، اليوم الثلاثاء، تأجيل إصدار قرارها بشأن أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة.

وقالت مؤسسة "مهجة القدس" في تصريح صحفي: إن ما يُسمى محكمة عوفر قررت تأجيل إصدار قرارها بشأن أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة ليوم بعد غد الخميس.

وأوضحت أن تأجيل القرار جاء نتيجة مماطلة نيابة الاحتلال العسكرية في تقديم تقرير طبي مفصَّل عن الوضع الصحي لعواودة.

ويواصل عواودة (40 عاماً) إضرابه عن الطعام؛ احتجاجاً على تراجُع الاحتلال عن الإفراج عنه، وسط ظروف صحية صعبة جداً يمر بها.

وكان عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، قد علّق إضرابه عن الطعام في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، والذي استمر لمدة 111 يوما، رفضًا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله.

يذكر أنه أعلن إضرابه عن الطعام في الثالث من مارس/آذار الماضي رفضًا لاعتقاله الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين