"العفو الدولية" تبدأ حملة جديدة ضد سياسة الفصل العنصري الإسرائيلي

أعلنت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، أمس الاثنين، عن حملة جديدة تطالب بوقف الفصيل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأعلن عن الحملة كريستيان بنديكت، مدير حملة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة لـ"(إسرائيل) / فلسطين وسوريا"، عبر تويتر، تحت عنوان "أوقفوا الفصل العنصري الإسرائيلي".

وكتب بنديكت: "قمصان جديدة لمنظمة العفو البريطانية في المملكة المتحدة، وإحاطات، وسلع أخرى لدعم الحملة العالمية #EndIsraeliApartheid - المزيد قريباً".

وقال بنديكت ، مدير برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية: "إن حملتنا للمساعدة في إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القاسي ضد الفلسطينيين قد شهدت استجابة ممتازة من الأشخاص الذين يعارضون العنصرية والتمييز".

وتابع "نتوقع أن تحظى القمصان وغيرها من منتجات حملة نهاية الفصل العنصري الإسرائيلية بشعبية"، لافتاً إلى أن المجموعة الأولى من القمصان ستتوفر في الأيام المقبلة، وسيجري تطوير المزيد بالشراكة مع فنانين فلسطينيين ".

المصدر / وكالات