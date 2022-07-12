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الحجاج يكملون رمي الجمرات ويتأهبون لطواف الوداع وإنهاء المناسك

12 يوليو 2022 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق، ومع نهاية اليوم الثلاثاء يسعي غالبية الحجاج لإنهاء مناسكهم ومغادرة منى قبل الغروب للقيام بطواف الوداع.

ورمى الحجاج أمس، الجمرات الكبرى والوسطى والصغرى، وتمكن بعض المتعجلين من مغادرة منى قبل غروب شمس أمس، بينما بقي من غربت عليه الشمس حتى اليوم ليرمي الجمرات الثلاث.

وتنتهي يوم 13 من ذي الحجة أيام التشريق الثلاثة، ومعها تنتهي مناسك الحج لهذا العام، ويتأهب حجاج بيت الله الحرام للرحيل عن مكة بعد أدائهم الفريضة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الثلاثاء، أن 90% من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج.

وأفادت الوزارة في بيان لها، صباح اليوم، بنجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90% من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث.

المصدر / وكالات
#مكة المكرمة #حجاج #أيام التشريق

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