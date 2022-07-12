الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من القدس والضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بينهم شقيقان من بلدة حزما.

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وليد وعبد الرحمن سالم الخطيب بعد اقتحام منزل عائلتهما في حزما شمال شرق القدس.

يشار إلى أن وليد أسير محرر كان قد اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال كان آخرها في فبراير الماضي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في وقت مبكر من فجر اليوم، 5 شبان من مخيم الجلزون برام الله على حاجز قلنديا العسكري، أثناء عودتهم من مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية أن المعتقلين هم: جمال مقدادي، وأمير العموري، ومحمد حسام زيد، وأحمد كامل مخلوف، ومالك أبو خليفة.

وصباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال، حسن عبد العويوي (39 عاما)، أثناء محاولته السفر عبر معبر الكرامة الحدودي بين الضفة الغربية والأردن.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.

وحسب التقرير، أصيب (620) مواطناً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (188) عملية، وعدد اعتداءات المستوطنين (102) اعتداءً.

المصدر / فلسطين أون لاين