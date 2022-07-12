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اسكتلندا: اعتصام بمصنع طائرات احتجاجاً على تصديره أسلحة الاحتلال

12 يوليو 2022 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
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نجح المتضامنون سابقا في إغلاق مصانع ببريطانيا تزود الاحتلال بأسلحة

اعتصم أعضاء من مجموعة العمل من أجل فلسطين في اسكتلندا  (PAS) على سطح مصنع شركة تاليس في مدينة غوفان القريبة من غلاسكو، رافعين علم فلسطين والشعارات المطالبة بإنهاء الفصل العنصري.

وأعلنت المنظمة عن الاعتصام فوق مبنى المصنع كونه موردا رئيسيا للأسلحة ولقطع طائرات بدون طيار التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على موقعها، إن شركة تاليس تمتلك "مصنع أسلحة قاتل" له "رابط حيوي في سلسلة التوريد العسكرية الإسرائيلية".

وركز النشطاء احتجاجهم على منتجات تاليس للأسلحة، ومشاركة الشركة في مخطط الطائرات بدون طيار Watch keeper التي صنعت بالتعاون مع شركة ايلبيت سيستمز الإسرائيلية وتم استخدامها في الأراضي الفلسطينية ومناطق أخرى.

#فلسطين #الاحتلال #اسكتلندا

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