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لأول مرة منذ 20 عاما: تساوي سعر الدولار واليورو في الاسواق العالمية ...

12 يوليو 2022 . الساعة 06:37 بتوقيت القدس
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يورو دولار

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية مساء أمس الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة، ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى 20 عاما مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصلت العملة الاوروبية الموحدة إلى سعر التعادل مقابل العملة الأمريكية، فى ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية فى أوروبا.

وعززت بيانات الوظائف الأفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، الأمر الذي يوسع من عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح.

المصدر / فلسطين أون لاين
#يورو #دولار #لاول مرة منذ 22 عام

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