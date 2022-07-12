تعرّف إلى عدد السعرات الحرارية ونسبة الدهون في أنواع اللحوم المختلفة

على الرغم من أن اللحوم ضمن الأطعمة المفيدة لصحة الجسم، نظرًا لاحتوائها على عناصر غذائية، مثل الحديد والبروتين، ما يحسن صحة العضلات، ويساعد على تقوية الجهاز المناعي، إلا أنه لا ينصح بالإفراط في تناولها، لتجنب أضرارها الصحية.

نستعرض عدد السعرات الحرارية ونسبة الدهون في الأنواع المختلفة للحوم، وفقًا لما نقله موقع (الكونسلتو) الطبي، عن الطبيبة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

السعرات الحرارية والدهون في أنواع اللحوم المختلفة

تختلف الأضرار الصحية الناتجة عن اللحوم تبعًا لاختلاف نوعها وطريقة طهيها، ويأتي على رأس قائمة أكثر أنواع اللحوم ضررًا، لحم الضأن، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، مقارنة بالأنواع الأخرى.

لحم الضأن

يحتوي كل 100 جرام من اللحم الضأن على 216 سعراً حرارياً، إضافة إلى 15 جرامًا من الدهون، و70 ملليجراماً من الكوليسترول والصوديوم، إلى جانب 20 جرامًا من البروتين، و270 ملليجراماً من البوتاسيوم.

لحم الإبل

يحتوي كل 100 جرام من لحم الإبل على 98 سعرًا حراريًا، و1 جرام من الدهون، إضافة إلى 61 ملليجراماً من الكوليسترول، مع 70 ملليجراماً من الصوديوم، فضلًا عن 22 جراماً من البروتين.

لحم الجاموس

يحتوي كل 100 جرام من لحم الجاموس على 111 سعرًا حراريًا، إلى جانب 1.53 جرام من الدهون، و52 ملليجرامًا من الكوليسترول، فضلًا عن 48 ملليجرامًا من الصوديوم، و22 جرامًا من البروتين.

لحم الأبقار

يحتوي كل 100 جرام من لحم الأبقار على 250 سعرًا حراريًا، و17 جرامًا من الدهون، و74 ملليجرامًا من الكوليسترول، إضافة إلى 54 ملليجرامًا من الصوديوم، و22 جرامًا من البروتين، فضلًا عن 271 ملليجرامًا من البوتاسيوم.

المصدر / وكالات