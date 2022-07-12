واشنطن ترفض طلبًا إسرائيليًا عقب زيارة بايدن للمنطقة.. ما التفاصيل؟

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، إن "واشنطن رفضت طلبًا إسرائيليًا عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".

وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن واشنطن رفضت طلب إسرائيل السماح لممثل عن وزارة الصحة الإسرائيلية بالانضمام إلى زيارة الرئيس بايدن للمستشفى الفلسطيني "أوغستا فيكتوريا" في شرق القدس الجمعة المقبل".

هذا ولم يتم الكشف عن أسباب الرفض، وهذا ما يثير تساؤل واستغراب الحكومة الإسرائيلية، في حين تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل في زيارة لمختلف دول الشرق الأوسط.

المصدر / وكالات