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تن هاغ يحبط رونالدو

12 يوليو 2022 . الساعة 03:37 بتوقيت القدس
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تن هاغ ورونالدو

أكّد المدرّب الهولندي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إريك تن هاغ، الاثنين، أن كريستيانو رونالدو ليس للبيع، في خضم شائعات عن رحيل النجم البرتغالي غذّاها تغيّبه عن جوله لـ"الشياطين الحمر" في تايلاند.

وقال تن هاغ من بانكوك، حيث يلتقي فريقه مع ليفربول الثلاثاء إن: كريستيانو ليس للبيع، إنه جزء من خططنا. أنا أستعد للموسم المقبل معه.

ولم يسافر الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية مع زملائه في الفريق الجمعة بسبب مشكلة عائلية، بحسب ناديه، لكن الصحافة الإنجليزية تتحدث منذ أسابيع عن رغبته في الانتقال هذا الصيف.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى رغبة المهاجم البالغ "37 عاماً" والذي ينتهي عقده عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيّب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.

وأوضح تن هاغ الذي يبدأ مهماته مع يونايتد الموسم المقبل: لقد تحدثت مع كريستيانو قبل التطرّق إلى هذه المسألة. خضنا نقاشاً جيداً للغاية.

وغطّت مسألة مصير رونالدو على مشروع إعادة الهيكلة الواسع الذي بدأه المدرب السابق لأياكس الهولندي الساعي إلى تعزيزات في خط الوسط وفي الهجوم.

وقال الهولندي: لدينا فريق جيد لديه الإمكانيات. إذا كانت هناك فرصة للتعزيز، فإننا سننتهزها، من دون التعليق على شائعة مواطنه فرنكي دي يونع لاعب وسط برشلونة الإسباني والذي يسعى يونايتد إلى ضمه.

وبعد مواجهة ليفربول في بانكوك، وهي أول مباراة ودية ليونايتد بعد انتهاء الموسم، يواصل يونايتد جولته في أستراليا حتى 23 يوليو.

المصدر / وكالات
#تن هاغ ورونالدو

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