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قوات الاحتلال تغلق مدخل رامين شرق طولكرم

11 يوليو 2022 . الساعة 22:24 بتوقيت القدس
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، مدخل بلدة رامين شرق طولكرم، بالسواتر الترابية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة عسكرية إسرائيلية أغلقت المدخل الرئيسي لقرية رامين، وأعاقت حركة تنقل المركبات والمواطنين.

وقال مواطنون من رامين، إن هذه الإجراءات ليست بالجديدة على الاحتلال فقد سبق إغلاق هذا المدخل ومداخل قرى مجاورة في أوقات سابقة، بحجة "توفير الأمن" للمستوطنات القريبة.

وأوضحوا أن هذا الإغلاق سيخلق مزيدا من المعاناة في التنقل لدى أهالي البلدة، خاصة المتوجهين إلى محافظة نابلس، والمزارعين في أثناء توجههم إلى أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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