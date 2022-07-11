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إصابة مستوطنة إثر تعرضها لإلقاء حجارة قضاء رام الله

11 يوليو 2022 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
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أصيبت مستوطنة بجراح اليوم الاثنين، إثر تعرضها لإلقاء حجارة بالقرب من مستوطنة "بيت آريه" في قرية اللبن الغربية قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية.

 ورشق الشبان الثائر المستوطنة بالحجارة، ما أدى إلى إصابتها، فيما لم توضح سلطات الاحتلال طبيعة الإصابة.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأيام الأخيرة، ما بين عمليات إطلاق نار ومواجهات وإلقاء الحجارة.

 ورصد مركز معلومات فلسطين  649 عملًا مقاومًا، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أسفرت عن إصابة 26 إسرائيليًا بعضهم بجراح خطرة.

وأكد المركز أن الضفة لا تزال تشهد حالة من تصاعد أعمال المقاومة، وسط معطيات ومتغيرات تُنذر بمزيد من “العنفوان الثوري” ضد الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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