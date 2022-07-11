هنية خلال اتصاله بالدعليس: غزة حاضرة في وجدان الأمة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن المؤسسات الحكومية ورئاسة متابعة العمل الحكومي في غزة قدمت نموذجاً وحزمة أخلاقية في خدمة شعبنا والتخفيف عن المواطنين داخل القطاع.

وأشاد هنية خلال اتصال هاتفي مع رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس اليوم الاثنين، بالأداء الحكومي داخل قطاع غزة رغم الأزمات والتعقيدات التي تشهدها غزة ومحيطها الخارجي.

وقال: "الحمد لله الأخبار التي يتناقلها الناس في غزة وخارجها عن طبيعة عمل الإدارة الحكومية طيبة ومبشرة، في ظل قرارتها واستيعابها لكافة أبناء شعبنا".

وأضاف "نتمنى لكم التوفيق والسداد ونحن معكم في هذا الثغر الأهم في التجربة السياسية، ونبلغ سلامنا لكل امتدادات العمل الحكومي بغزة والأجهزة الأمنية والشرطية وكافة المحبين".

وشدد هنية على أن غزة لا تزال حاضرة في وجدان الأمة، وهو ما أكده الهتاف باسمها خلال العرض العسكري للقوات الخاصة الجزائرية والذي لم ينظم منذ 30عاماً.

يذكر أن الاتصال بين "هنية" و"الدعليس" جرى خلال زيارة نظمتها رئاسة متابعة العمل الحكومي لمنزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ضمن جولة زيارات لمنازل عدة شخصيات فلسطينية للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين