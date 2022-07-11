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(إسرائيل) تعلن ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين

11 يوليو 2022 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
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أعلنت هيئة الكهرباء في كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين بـ 9.6%، بدءًا من شهر آب/أغسطس المقبل.

وسيكون الارتفاع الأول بأسعار الكهرباء 9.6% بدءًا من آب/ أغسطس، وذلك مدفوعًا بنتائج الحرب الروسية الأوكرانية؛ ما أدى لارتفاع أسعار المحروقات والفحم، وفق وسائل إعلام عبرية.

وهذا هو الارتفاع الثاني لأسعار الكهرباء بعد أن أعلنت كهرباء الاحتلال، بداية العام الجاري، عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 5.7%.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا إلى ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء في العديد من البلدان، ومنهم: المملكة المتحدة (34%)، والسويد (35%)، وبلجيكا (18%)، والنمسا (14%)، وغيرها من البلدان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار #كهرباء #الاحتلال الإسرائيلي

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