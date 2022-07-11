توزيع لحوم الأضاحي على 1500 عائلة في القدس

اختتمت مؤسسة قدسنا الوقفية، اليوم الاثنين، مشروع أضاحي الخير في مدينة القدس بدعم رئيسي من الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي وبإهداء من دولة قطر.

وشمل مشروع أضاحي الخير توزيع لحوم الأضاحي في مناطق البلدة القديمة، وسلوان، والعيسوية، وجبل المكبر، وامليسون، وأبو طور، ومخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وكفر عقب، وأبو ديس، والعيزرية.

وصرح مدير برنامج المساعدات الإنسانية أمير مراغة بأن المشروع نفذ بالشراكة مع بعض لجان الحارات والمؤسسات المجتمعية على امتداد المناطق المذكورة، موضحا بأن المشروع هو مشروع سنوي تنفذه المؤسسة للعام السابع على التوالي وفي هذا العام تضاعف عدد المستفيدين ليصل لحوالي (1500) عائلة مقدسية.

المصدر / فلسطين أون لاين