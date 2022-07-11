الأوقاف بغزة توزع لحوم الأضاحي على 13 ألف أسرة

شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة في تنفيذ مشروع الأضاحي، بتمويل من وقف الديانة التركية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المشروع ينفّذ من خلال لجان الزكاة التابعة للوزارة، موضحة أن لحوم الأضاحي ستصل لعدد (13.000) مستفيد من الأسر الفقيرة في القطاع، حيث يتعدى معدل الفقر ٦٤٪ من إجمالي السكان.

وشكر وكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا رئاسة الشئون الدينية التركية ووقف الديانة التركي على دعمهما المتواصلين للفقراء والمحتاجين عبر العالم وخصوصاً في فلسطين

بدوره، أكد رئيس لجنة مشروع الأضاحي عوض غيضان أن لجان الزكاة تعمل وفق قاعدة بيانات مركزية موحدة لضمان العدالة في التوزيع على الأسر المستهدفة, منوهاً بأن عملية توزيع اللحوم تتم عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة المنتشرة في جميع محافظات غزة".

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان وصول اللحوم للمواطنين بشكل سليم، حيث تم تجميد اللحوم فور عملية الذبح، ومن ثم توزيعها على الأسر المستهدفة وفقاً لآليات معدّة مسبقاً.

المصدر / فلسطين أون لاين