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بالصور مستوطنون يقتلعون 450 شجرة بين ترمسعيا والمغير قرب رام الله

11 يوليو 2022 . الساعة 15:01 بتوقيت القدس
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أجزاء من أشجار اقتلعها المستوطنون في الضفة

اقتلع مستوطنون، اليوم الإثنين، 450 شجرة في منطقة السهل، الواقعة بين أراضي ترمسعيا والمغير، شمال شرق مدينة رام الله.

ووفق منسق جمعية المزارعين الفلسطينيين الخيرية محمد علوان، فإن عددا من مستوطني مستوطنة "عادي عاد"، المقامة على أراضي بلدتي ترمسعيا والمغير، اقتحموا "منطقة السهل"، واقتلعوا 200 شجرة وشتلة زيتون تعود للمواطن طلال جبارة من ترمسعيا، و250 شجرة برقوق ودراق وعنب ولوزيات تعود للمواطن محمد السويكي، عقب قص السياج المحيط بالأرض، كما خربوا خزانات المياه.

وأضاف علوان، أن هذا ليس الاعتداء الأول على المنطقة، إذ قام المستوطنون قبل عدة أيام بإحراق مركبة في ترمسعيا، واعتدوا على امرأة مسنة وأبنائها، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

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المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات
#مستوطنون يقتلعون أشجار #اقتلاع أشجار في الضفة

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