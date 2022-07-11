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مصر تطالب (إسرائيل) بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية بحرب 67

11 يوليو 2022 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
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مشهد من حرب عام 1967

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، أنها كلفت سفارتها ب(تل أبيب) بمطالبة الأخيرة بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية مثارة إعلاميًا عن حرب 1967 التي احتلت بسببها أراضي مصرية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان: إنه "رداً على سؤال بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967"، دون أن يحددها.

وفي اليومين الماضيين، كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، المختص في شؤون الأمن، وصحيفتا "يديعوت أحرونوت- وهآرتس" العبريتان، عن "دفن جنود مصريين أحرقوا أحياء في حرب 1967، في مقابر جماعية لا تحمل أي علامات بمخالفة لقوانين الحرب ودون الإعلان عن قتلهم" وسط تقديرات تصل إلى عشرات.

وحرب 1967 خاضتها إسرائيل ضد دول عربية واحتلت بسببها أراضي منها شبه جزيرة سيناء المصرية، قبل أن تحررها مصر بحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ويتلوها بسنوات معاهدة سلام بين البلدين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حرب عام 1967 #دفن جنود مصريين أحياء

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