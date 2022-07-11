أمير مكة المكرمة يعلن نجاح حج هذا العام على كافة الأصعدة

أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية نجاح حج هذا العام 1443هـ.

وقال: "يسعدني أن أعلن نجاح خطط حج هذا العام 1443هـ على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن ولله الحمد، وبهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم" .

وأضاف "كما أتقدم بالشكر لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على دعمه ومتابعته واعتماده للخطط الأمنية لحج هذا العام التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح، كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن".

وأردف قائلاً "إنّ ما نشهده من نجاحات في كل حج لم يأتِ وليد الصدفة بل كان بعد توفيق الله بفضل ما توليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن يرحمه الله وأبنائه البررة من بعده حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وختم أمير منطقة مكة المكرمة بالقول "شكراً لله على النجاح والتوفيق.. شكراً للقيادة على التسخير والتسهيل.. شكراً للعاملين من أجل راحة الضيوف الأهم.. والشكر للحجيج الذين أعانونا على خدمتهم ".

المصدر / وكالات