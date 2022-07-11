الأسير "ريان" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ96

لليوم الـ 96 على التوالي، يواصل الأسير رائد ريان (27 عاما)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويقبع الأسير ريان في "عيادة سجن الرملة"، ويعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.

ويوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

في السياق، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ191 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

المصدر / فلسطين أون لاين