عائلة هدار جولدن: حكومتنا تترك ابننا بشكل مخزٍ في أيدي "حماس"

كشف النقاب ليلة أمس، عن تظاهرة قام بها "سمحا وليا جولدن" والد الجندي الأسير لدى كتائب القسام، خارج حفل أقامته حكومة الاحتلال بمسمى الذكرى الثامنة لـ"الجنود القتلى" الذين سقطوا خلال العدوان على غزة عام 2014.

وفي حالة استياء عارمة لدى والد الضابط الإسرائيلي الأسير هدار، قال: نحيي هنا اليوم الذكرى الثامنة لقتلى عملية "الجرف الصامد"، وسيأتي القادة هنا للتحدث ويخبرون الجميع بمدى الألم، وكم أن القتال يستحق، وعن أهمية القتلى بالنسبة لهم، ولكنهم ما يزالون يتركون الجندييْن هدار جولدن وأورون شاؤول في أيدي حماس بشكل مخزٍ وغير محترم، ومَن أرسلوهم إلى المعركة لا يعيدونهم.

ووجه والد الضابط الأسير هدار غضبه تجاه يائير لبيد وبيني غانتس، مشيرا إلى أن لبيد كان عضوا في "الكابينت" أثناء العدوان على غزة وأسر ابنه، وأن من واجبه يفعل ما لم يفعله "نتنياهو" وبينت وأن يعيد ابنه و أورون شاؤول "بالطريقة الصحيحة"، وكذلك غانتس كان رئيساً للأركان في عملية "الجرف الصامد"، وترك أورون وهدار في ساحة المعركة.

وختم قائلاً: "كل شعارات غانتس كلمات جوفاء، وإذا أراد أن يُأخذ ما يقول بجدية، فليعد الجنود إلى أهلهم".

أما والدة جولدن "ليا جولدن" فقد كانت غاضبة من قائد ما يسمى المنطقة الجنوبية أليعازر توليدانو، وقالت إن ممثلي جيش الاحتلال يتجنبون مقابلة أهالي الجندييْن الأسيريْن في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين