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وزير الدفاع الأوكراني: نتكبد خسائر فادحة ونحتاج أسلحة بعيدة ومتطورة

11 يوليو 2022 . الساعة 05:36 بتوقيت القدس
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اعترف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بوقوع خسائر فادحة واستنزاف الجيش الأوكراني، وطالب شركائه الغربيين بالمزيد من الأسلحة البعيدة والمتطورة.

وقال ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "نحن بحاجة إلى تطوير وحداتنا واستبدالها وتعديلها، لأن لدينا خسائر فادحة. نريد المزيد من المدرعات، والمزيد من الأسلحة من شركائنا. نحتاج إلى إعادة تنظيم صفوفنا على بعض الجهات، وتحديث التحصينات والتخطيط لاستراتيجية عملياتية جديدة".

ووفقا له، لم تعد أنظمة الصواريخ قصيرة المدى جافلين ونلاو مدرجة في قائمة المعدات ذات الأولوية للقوات الأوكرانية، تحتاج كييف الآن إلى مدفعيات بعيدة المدى.

المصدر / وكالات
#روسيا #أوكرانيا #أسلحة متطورة #وزير الدفاع الأوكراني

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