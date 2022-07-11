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اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في الأرجنتين

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اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في الأرجنتين

11 يوليو 2022 . الساعة 05:30 بتوقيت القدس
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اكتشف علماء الأحافير في الأرجنتين، بقايا نوع جديد من الديناصورات وأطلقوا عليه اسم تيمنا باسم التنين في سلسلة كتب الكاتب الأمريكي جورج مارتن A Song of Ice and Fire .

ويشير المجلس الوطني الأرجنتيني للبحوث العلمية والتقنية، إلى أن "فريقا من علماء الأحافير في المجلس اكتشف بقايا شبه كاملة لنوع جديد من الديناصورات العملاقة آكلة اللحوم تنتمي إلى مجموعة "carcharodontosaurids" وأطلقوا عليه اسم Meraxes gigas".

ووفقا لهم، بلغ طول هذا الديناصور 11 مترا ووزنه حوالي أربعة أطنان، أي أنه أحد أكبر الديناصورات آكلة اللحوم من بين المكتشفة حتى الآن. ويتميز هذا النوع برأس كبيرة (حوالي 127 سم) وأخفاف أمامية صغيرة وأرجل قوية ذات مخالب حادة. وهذا يشير إلى أن هذه الديناصورات كانت تستخدم أقدامها كسلاح. بحسب عالم الأحافير سيبستيان أبستيغيا أحد أعضاء فريق البحث.

واتضح للباحثين أيضا، أن عمر هذا الديناصور الذي اكتشف عام 2012 في مقاطعة نيوكين، في لحظة الوفاة كان 39-53 عاما وكان يعيش على كوكب الأرض قبل 93-96 مليون عام.

وتجدر الإشارة، إلى أن علماء من الولايات المتحدة وكندا شاركوا في هذه الدراسة التي أشرف عليها عالم الأحافير الأرجنتيني خوان إيغناسيو كانالي، ونشرت تفاصيلها في مجلة Current Biology العلمية.

المصدر / وكالات
#الأرجنتين #ديناصور #التنين

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