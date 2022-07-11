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تجنب هذه الأطعمة في عيد الأضحى حفاظا على صحتك

11 يوليو 2022 . الساعة 03:38 بتوقيت القدس
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مع حلول عيد الأضحى المبارك، وازدياد التجمعات العائلية، يقع البعض في أخطاء متعلقة بالتغذية، مثل الانكباب على الوجبات غير الصحية والمشروبات الغازية. ويشير موقع الكونسلتو الطبي إلى بعض النصائح التي قد تنجح في تمرير فترة العيد بشكل صحي.

ومن النصائح التي يجب اتباعها، الآتي:

عدم الإفراط في تناول اللحوم، كما يجب تناول طبق سلطة مع كل وجبة حيث تساعد على زيادة الشعور بالشبع، وبالتالي تقليل الرغبة في استهلاك المزيد من الطعام.

الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات كالأرز والمكرونة، حيث يقوم الجسم بتحويلها إلى سكريات، تتراكم في المناطق ذات العضلات الضعيفة، مثل البطن والخصر والأرداف، على هيئة دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

الابتعاد المعقدة التي تتوفر في البطاطس والبطاطا.

تجنب المشروبات الغازية، لسعراتها الحرارية المرتفعة واحتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تزيد من نسبة الدهون المتراكمة في الجسم.

ونصح الموقع الطبي بتناول اللحم المشوي أو المسلوق، ما يقلل نسبة الشحوم والدهن.

وأخيرا يمكن للماء لعب دور كبير في عملية الهضم السريع، ووعدم زيادة الوزن، حيث يساعد الماء بجانب الوجبات في رفع معدل حرق الدهون في الجسم.

المصدر / وكالات
#عيد الأضحى #الأضاحي #تناول اللحوم

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