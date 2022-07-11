بسعر 200 دولار.. تعرف على أغلى طبق بطاطس مقلية في العالم

كشفت وكالة "يو بي آي" للأنباء، عن أغلى بطاطس مقلية في العالم يطلق عليه "فرينس فرايز"، يقدمها مطعم أمريكي في نيويورك، بمبلغ 200 دولار أمريكي.

ووفقا للوكالة، فإن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، منحت المطعم لقب المطعم الذي يقدم أغلى بطاطس مقلية في العالم، متوقعة أن يتم ادراج طبق البطاطس في قائمة الطعام الخاصة بالمطعم في الموسوعة يوم 13 يوليو المقبل.

وأوضحت الوكالة، بناء على بيانات من المطعم، أن الطبق يتكون من بطاطس تشيبربيك وخل طبيعي والقليل من الزبدة وزيت الكمأة وغبار الذهب الصالح للأكل عيار 23 قيراط.

المصدر / وكالات