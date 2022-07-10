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موسكو تحذر الاتحاد الأوروبي: للصبر حدود

10 يوليو 2022 . الساعة 23:39 بتوقيت القدس
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه في حال لم يحل الاتحاد الأوروبي مشكلة نقل البضائع إلى كالينينغراد، فإن رد روسيا سيكون ملائما.

وقالت زاخاروفا، اليوم الأحد: "نفذت الإدارات الروسية عملها المشترك بشأن إجراءات الرد، ويجب على ما يسمى بشركائنا الغربيين، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أن يفهموا أن الساعة تدق وللصبر حدود. لم يبلغهم أحد رسميا بالتفاصيل. ولكننا قلنا مرارا علنا ولهم بشكل مباشر إن الإجابة ستكون ملائمة".

وقال ممثل المفوضية الأوروبية يوهانس باركوفي في وقت سابق إن المفوضية الأوروبية لم تعد بعد توصيات للسلطات الليتوانية بشأن قضية عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد، لكنها على اتصال بالسلطات الليتوانية.

المصدر / وكالات
#روسيا #أووربا

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