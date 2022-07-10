بدعم وقف الديانة التركي...الأوقاف تُنفذ مشروع الأضاحي بغزة

شرعت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة بتنفيذ مشروع الاضاحي وذلك بتمويل من وقف الديانة التركية.

وأفادت الوزارة في تصريح مكتبو مساء اليوم الأحد، أن لحوم الأضاحي ستصل لـ (13.000) مستفيد من الأسر الفقيرة في القطاع.

وأشارت أن تنفيذ المشروع سيتم عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة.

وأوضح رئيس لجنة مشروع الأضاحي عوض غيضان، أن لجان الزكاة تعمل وفق قاعدة بيانات مركزية موحدة لضمان العدالة في التوزيع على الأسر المستهدفة، منوهاً بأن عملية توزيع اللحوم تتم عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة المنتشرة في جميع محافظات القطاع.

وبين أن "الأوقاف" اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان وصول اللحوم للمواطنين بشكل سليم، حيث تم تجميد اللحوم فور عملية الذبح، ومن ثم توزيعها على الأسر المستهدفة وفقاً لآليات معدة مسبقاً.

بدوره، عبر وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، عن شكره لرئاسة الشئون الدينية التركية ووقف الديانة التركي على دعمهم المتواصل للفقراء والمحتاجين عبر العالم وخصوصاً في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين