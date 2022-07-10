فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بدعم وقف الديانة التركي...الأوقاف تُنفذ مشروع الأضاحي بغزة

هنية يقدم التهاني بعيد الأضحى لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

سريع الانتشار.. الصين ترصد نوعا جديدا من المتحور "أوميكرون"

نادي الأسير: إصابة 16 أسيرا في "عسقلان" بكورونا

المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: الاحتلال يسعى لتطويق المنطقة العربية أمنياً

في ثاني أيام العيد.. إصابات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

إيران تزيد تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة طرد مركزي متطورة

الاحتلال يماطل في علاج القيادي بدرساوي ويرفض نقله للمستشفى

الكشف عن مخطَّط أمريكي إسرائيلي للسفارة في القدس على أملاكٍ فلسطينية

وفاة طفل بحادث سير في حي الشجاعية شرق غزة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

بدعم وقف الديانة التركي...الأوقاف تُنفذ مشروع الأضاحي بغزة

10 يوليو 2022 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
...
جانب من عملية ذبح الأضاحي

شرعت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة بتنفيذ مشروع الاضاحي وذلك بتمويل من وقف الديانة التركية.

وأفادت الوزارة في تصريح مكتبو مساء اليوم الأحد، أن لحوم الأضاحي ستصل لـ (13.000) مستفيد من الأسر الفقيرة في القطاع.

وأشارت أن تنفيذ المشروع سيتم عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة.

وأوضح رئيس لجنة مشروع الأضاحي عوض غيضان، أن لجان الزكاة تعمل وفق قاعدة بيانات مركزية موحدة لضمان العدالة في التوزيع على الأسر المستهدفة، منوهاً بأن عملية توزيع اللحوم تتم عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة المنتشرة في جميع محافظات القطاع.

وبين أن "الأوقاف" اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان وصول اللحوم للمواطنين بشكل سليم، حيث تم تجميد اللحوم فور عملية الذبح، ومن ثم توزيعها على الأسر المستهدفة وفقاً لآليات معدة مسبقاً.

بدوره، عبر وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، عن شكره لرئاسة الشئون الدينية التركية ووقف الديانة التركي على دعمهم المتواصل للفقراء والمحتاجين عبر العالم وخصوصاً في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تركيا #غزة #الأوقاف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة