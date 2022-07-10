هنية يقدم التهاني بعيد الأضحى لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وعدد من القادة اليمنيين.

وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي لهنية، مساء اليوم الأحد، إنه "في إطار تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين حركة حماس وبين كل مكونات وقيادات اليمن الشقيق السياسية والدينية والشعبية والتي مثلت السند الدائم والقوي لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية الجامعة لكل مكونات الأمة، فقد أبرق الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بالتهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمعالي فضيلة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني".

وتابع البيان " كما هنأ فضيلة العلامة الدكتور عبدالمجيد الزنداني والشيخ محمد عبدالله اليدومي رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح"، وأضاف كما "هنأ السيد عبد الملك الحوثي رئيس جماعة أنصار الله".

وعبّر هنية عن تقدير حركة حماس وشعبنا الفلسطيني للشعب اليمني بأطيافه كافّة، مهنئًا بالعيد المبارك، ومثمنًا لدوره الداعم لشعبنا وجهاده وحقوقه، ومتمنيًا لليمن وشعبه الخير والاستقرار والازدهار.

كما أبرق هنية لما يزيد على 150 من القادة السياسيين وقادة الأحزاب والتجمعات الشعبية والعلماء العرب والمسلمين بهذه المناسبة، متمنيًا لأمتنا العربية والإسلامية الخير والعزة، وداعيًا إلى حشد الجهود لنصرة الأقصى والمقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين