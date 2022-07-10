نادي الأسير: إصابة 16 أسيرا في "عسقلان" بكورونا

أفاد نادي الأسير، أنّ عدد الإصابات بفيروس "كورونا" ارتفع في صفوف الأسرى في سجن "عسقلان" إلى 16 أسيرًا.

وبيّن النادي، في بيان مساء اليوم الأحد، أن عددًا من المصابين هم من الأسرى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، ويقضون أحكامًا عالية منها المؤبد.

ولفت إلى أنّ أول من تم الكشف عن إصابته في سجن "عسقلان"، هو الأسير إياد نظير عمر من مخيم جنين، والذي يعاني من السرطان.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في سجن "عسقلان" يبلغ نحو 35 أسيرًا، من بينهم على الأقل 17 أسيرًا يعانون أمراضًا مزمنة وبحاجة إلى متابعة صحية باستمرار.

المصدر / فلسطين أون لاين