فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نادي الأسير: إصابة 16 أسيرا في "عسقلان" بكورونا

المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: الاحتلال يسعى لتطويق المنطقة العربية أمنياً

في ثاني أيام العيد.. إصابات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

إيران تزيد تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة طرد مركزي متطورة

الاحتلال يماطل في علاج القيادي بدرساوي ويرفض نقله للمستشفى

الكشف عن مخطَّط أمريكي إسرائيلي للسفارة في القدس على أملاكٍ فلسطينية

وفاة طفل بحادث سير في حي الشجاعية شرق غزة

عقب زيارة بايدن.. مستوطنون يخططون لإنشاء 28 بؤرة استيطانية بالضفة

الأسير جهاد جرار يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

هنية يبعت رسائل تهنئة بالعيد إلى رؤساء دول وشخصيات عربية وإسلامية

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

نادي الأسير: إصابة 16 أسيرا في "عسقلان" بكورونا

10 يوليو 2022 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
...

أفاد نادي الأسير، أنّ عدد الإصابات بفيروس "كورونا" ارتفع في صفوف الأسرى في سجن "عسقلان" إلى 16 أسيرًا.

وبيّن النادي، في بيان مساء اليوم الأحد، أن عددًا من المصابين هم من الأسرى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، ويقضون أحكامًا عالية منها المؤبد.

ولفت إلى أنّ أول من تم الكشف عن إصابته في سجن "عسقلان"، هو الأسير إياد نظير عمر من مخيم جنين، والذي يعاني من السرطان.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في سجن "عسقلان" يبلغ نحو 35 أسيرًا، من بينهم على الأقل 17 أسيرًا يعانون أمراضًا مزمنة وبحاجة إلى متابعة صحية باستمرار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #الاحتلال #عسقلان #كورونا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة