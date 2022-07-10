في ثاني أيام العيد.. إصابات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

يواصل المستوطنون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

وأصيب، مساء اليوم الأحد، الشاب عيد غازي النعسان بجروح، من جراء اعتداء للمستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وهاجم مستوطن عائلة فلسطينية تقطن قرب حاجز الحمرا في الأغوار، ولاحق مستوطنون الشبان في منطقة النويتف غرب سلفيت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة راس كركر غرب رام الله، ونصبت حاجزاً في قرية الجانية قضاء رام الله.

يذكر أن مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة شهدت، أمس السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك، اعتداءات متفرقة من قوات الاحتلال والمستوطنين، اندلعت على إثرها مواجهات.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.

وحسب التقرير، أصيب (620) مواطناً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (188) عملية، وعدد اعتداءات المستوطنين (102) اعتداء.

المصدر / فلسطين أون لاين