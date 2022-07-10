عقب زيارة بايدن.. مستوطنون يخططون لإنشاء 28 بؤرة استيطانية بالضفة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مستوطنين يعتزمون إنشاء 28 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة عقب زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن حركة "نحالا" الاستيطانية تعتزم إقامة ما لا يقل عن 28 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية؛ ثلاثة منها بعد أيام قليلة من زيارة بايدن هذا الأسبوع".

وتعمل الحركة هذه الأيام مع مئات المستوطنين وتشتري معدات للانتقال والاستيطان في ثلاث مناطق جديدة بالضفة، وما زالت مواقعها سرية.

وأشارت الصحيفة، أن حركة " نحالا" تعمل منذ فترة طويلة لإقامة مستوطنات جديدة في 20 يوليو / تموز الحالي. ولفتت إلى إنشاء العشرات من نوى المستوطنات وعقدت المئات من الدوائر الداخلية والمحادثات، انضم أكثر من ألف مستوطن في جميع أنحاء كيان الاحتلال إلى هذه الخطوة.

وقالت رئيسة حركة "نحالا" الاستيطانية، دانييلا فايس للصحيفة، إنه "في الوقت الحالي عندما تخطط الحكومة وفقًا للمنشورات للموافقة على البناء العربي في المناطق ج ، فقد حان الوقت للقول بصوت عالٍ: (أرض إسرائيل) بأكملها ملك (شعب إسرائيل) وسنواصل إقامة المستوطنات والمدن في جميع المناطق ".

المصدر / وكالات