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فتوى: الاجتهادات القيادية خاضعة لفقه الموازنة لا للفتوى النصية في السياسة الشرعية

10 يوليو 2022 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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أصدرعضو رابطة علماء فلسطين د. يونس الأسطل، فتوى حول الاجتهادات القيادية في السياسة الشرعية.

وأكد الأسطل أن الاجتهادات القيادية خاضعة لفقه الموازنة لا للفتوى النصية في السياسة الشرعية.

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وأشار إلى أن الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله، وضع فقه السياسة الشرعية في الأصل الخامس من أصوله العشرين، ثم قام فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي بشرح ذلك الأصل في كتاب "الموسع".

ونضع بين أيديكم نص الفتوى:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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