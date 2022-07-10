المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: الاحتلال يسعى لتطويق المنطقة العربية أمنياً

قال أمين سر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي عزيز هناوي إن (إسرائيل) تحاول التمدد في المنطقة مستغلة حالة الانقسام العربي وبعض الوكلاء.



وأكد هناوي خلال تصريحات لقناة الأقصى أن هناك بعض الدول والعواصم العربية تجاوزت مستوى التطبيع مع الاحتلال وباتت تقدم له الخدمات.

وتابع أن الاحتلال يسعى إلى التوسع الأمني في المنطقة على حساب الدول المطبعة معه، في محاولة لتطويق المنطقة العربية كي تصبح لقمة سائغة.



وأشار إلى أن الصومال تبحث عن مزايا من خلال تطبيعها مع الاحتلال الذي يستغل الهشاشة السياسية والاقتصادية التي تعيشها الدولة الإفريقية من أجل أن تطبع العلاقات معه.

وأضاف "بعض المسؤولين في الصومال يسعون إلى التطبيع مع الاحتلال من أجل نيل الرضا الأمريكي".

ونوّه إلى أن الشعب الصومالي ضد التطبيع كيان الاحتلال.

وأوردت وسائل إعلام الاحتلال أمس أنباء بأن الناطق بلسان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أكد أن حكومة مقديشو ستجري مشاورات مع اعضاء البرلمان وجهات اخرى حول مسالة التطبيع مع (إسرائيل).

وأضافت قناة "كان" العبرية، أن بعيد انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا لبلاده أفيد أنه اجتمع مع مسؤولين اسرائيليين كبار خلال زيارته للإمارات نهاية شهر مايو/أيار الماضي، الامر الذي نفاه مكتب الرئاسة الصومالية.

المصدر / فلسطين أون لاين