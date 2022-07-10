الأسير جهاد جرار يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

دخل الأسير جهاد جودت جرار37 عاماً من قرية الهاشمية جنوب غرب جنين، اليوم الأحد، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال.

واعتقل الأسير جرار بتاريخ 10-7-2001، وأمضى عدة سنوات في العزل، وحرم لفترات من زيارة عائلته الى أن حكم عليه بالسجن مدة 24 عاماً.

واتهم الاحتلال جرار بالمشاركة في عمليات مقاومة، وإطلاق نار على دوريات عسكرية إسرائيلية أدت إلى إصابة عدد من الجنود.

وتعرض الأسير جرار تعرض لإجراءات تنكيل على يد الاحتلال فقد نقل بين العديد من السجون، وتم عزله انفرادياً عدة مرات، وحرم من حق الزيارة أكثر من مرة.

ففي عام 2011 تعرض الأسير جهاد جرار للضرب الهمجي من قوات الاحتلال، بعد أن صدح بالتكبيرات عند رؤتهم يعتدون على القائد نائل البرغوثي في سجن رامون بسبب رفضه التفتيش العاري.

وفي ديسمبر 2021 أصيب جرار بكسور في أحد الأضلاع إثر اعتداء وحدات القمع الإسرائيلي على أسرى قسم 12 في سجن نفحه.

وبعد الاعتداء على الأسيرين قررت إدارة سجون الاحتلال عزلهما لثلاثة أسابيع والمنع من الزيارة والكانتينا والأدوات الكهربائية.

ويمارس الاحتلال سياسة قهرية ضد الأسير جرار وعائلته التي لا يتمكن كثير من أفرادها من زيارته سوى مرة واحدة في السنة.

المصدر / فلسطين أون لاين