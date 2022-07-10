التونسية أُنسْ جابر تحرز المركز الثاني في بطولة ويمبلدون

توجت نجمة التنس العالمية، أنس جابر، بالمركز الثاني في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بعد خسارتها في المباراة النهائية أمام اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا المصنفة 23 عالمياً، بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة، بواقع (6-3 و2-6 و2-6).



وقالت النجمة التونسية، المصنفة الثانية عالمياً، في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إنها ممتنة وشاكرة للجميع ولمنافستها ريباكينا التي قدّمت مباراة رائعة، مضيفة: "أتمنى أن يكون الفوز من نصيبي في المرة المقبلة".



وتابعت: "لم أكن لأتمكن من الوصول لهذا المكان لولا طاقمي المساعد. أنا أحب هذه البطولة كثيراً، وأعرف أن هناك فائزاً واحداً دائماً".



وختمت صاحبة الـ27 عاماً: "أنا سعيدة لكوني مصدر إلهام في بلدي، وأتمنى أن يسمعوني الآن، أود أن أشكر الجمهور الرائع على الدعم المتواصل. وأقدم التهاني للعالم العربي بمناسبة عيد الأضحى".

وهذه المرة الأولى التي تتأهل بها أنس جابر إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، لتثبت تطورها اللافت هذه السنة، وهو الأمر الذي جعلها في المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات. وباتت أنس جابر أول العرب وأول أفريقية في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي بطولة كبرى بتأهلها إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الإنجليزية.

المصدر / وكالات