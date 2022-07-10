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إعلام الأسرى: تفعيل الهاتف العمومي لدى الأسيرات في سجن "الدامون"

10 يوليو 2022 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد بأن سلطات الاحتلال قررت تركيب هاتف عمومي في سجن الدامون الخاص بالأسطوانة الفلسطينيات.

وفي مطلع أبريل الماضي، أعلن نادي الأسير، تفعيل الهاتف العمومي في سجن "عيادة الرملة".

وأوضح النادي، في بيان له حينها، أن تفعيل الهاتف العمومي جاء بعد معركة الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال، التي استمرت لشهور. 

من الجدير ذكره، أنه في 24 مارس/ آذار الماضي، علقت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، إضرابها عن الطعام بعد اتفاقٍ مع مصلحة السجون يقضي بتلبية مطالب الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسيرات #الدامون

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