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مقتل 16 شخصا في فيضانات اجتاحت كشمير الهندية

10 يوليو 2022 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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قتل 16 شخصا في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات مخيما بالقرب من معبد يحج إليه الهندوس، في وقت ما يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن عشرات المفقودين، وفق ما أفاد مسؤولون مساء السبت.

وكان نحو 10 آلاف شخص يخيمون بالقرب من معبد أمارناث الواقع في كهف في جبال الهيمالايا، عندما تسببت أمطار غزيرة مفاجئة بحدوث فيضان في المكان.

وعملت طائرات مروحية على نقل القتلى والمصابين وإجلاء المذعورين من قاعدة بالتال الواقعة شمال المعبد.

وقال مسؤول في الوكالة الوطنية للاستجابة للكوارث لـ "فرانس برس": عثرنا على 16 جثة حتى الآن، و40 شخصا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين".

وقال الجيش الهندي الذي نشر كتيبتي مشاة ووحدات من القوات الخاصة، إنه نقل 63 جريحا حتى الآن إلى مستشفى ميداني أقيم بالقرب من المعبد.

ويشكل الطقس القاسي في الجبال تهديدا أكبر من القضايا الأمنية في هذه المنطقة المضطربة.

ولقي قرابة 250 شخصا حتفهم عام 1996 عندما ضربت عاصفة ثلجية المنطقة بشكل مفاجئ.

المصدر / وكالات
#الهند #قتلى #كشمير #فيضان

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