5 وفيات في حادث اصطدام شاحنة بسيارة خصوصية شمال الخليل

أفادت مصادر محلية في الخليل بأن أربعة شبان لقوا مصارعهم، فجر اليوم الأحد، إثر حادث طرق مروع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع الحواور - حلحول شمال مدينة الخليل.

ووفقا للمصادر فإن الأطباء في المستشفى الأهلي، في وقت لاحق، أعلنوا عن وفاة جنين عمره 7 أشهر بعد إصابة والدته في حادث الطرق شمال الخليل ليرتفع عدد الضحايا إلى 5، وطرأ تدهور على حالة المرأة، وهي في حالة خطرة.

وهرعت طواقم كبيرة من الإنقاذ والإسعاف والشرطة وعملت على تخليص العالقين، إذ أعلن عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وذكرت المصادر ذاتها أن ضحايا حادث الطرق المروع على طريق حلحول - الخليل هُم راسم إسماعيل جراد الطل، وقصي عبد اللطيف جراد الطل، ويزن عرفات حرب رباع، وفايز فوزي خليل الهوارين، من مدينة الظاهرية بمحافظة الخليل.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث المروع.

وساد الحزن والأسى في محافظة الخليل إثر انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منازل عوائل ضحايا الحادث للوقوف إلى جانبها ومواساتها في مصابها الجلل.

وأعلنت القوى الوطنية في الظاهرية عن الحداد العام والشامل، اليوم الأحد، وأنه ستقام لهم مراسم جنائزية وعزاء موحدة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه سيجري نقل جثامين الضحايا، إلى الظاهرية، وسيفتح بيت للعزاء واستقبال المعزين في مدرسة إشبيلية. وستجرى الجنازة ومواراة الضحايا الثرى بعد صلاة الظهر، اليوم، بعد أن يصلى عليهم في مسجد الظاهرية الكبير.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة رام الله، لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن الحادث ناجم عن اصطدام مركبة بشاحنة في الاتجاه المقابل على الشارع الالتفافي شمال مدينة الخليل، الأمر الذي تسبب بوفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير وشاخصاته والسرعة المسموحة، خاصة على الطرقات الخارجية الواصلة بين المحافظات.

المصدر / فلسطين أون لاين