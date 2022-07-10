إيلون ماسك يرزق بطفلين من مديرة بإحدى شركاته

قال موقع "بيزنس إنسايدر"، إن الملياردير الأمريكي ورئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، رزق بتوأمين من مديرة في شركة "نيورالينك"، التي يملكها أيضاً ليصبح له تالياً تسعة أبناء أحياء.

وأفاد الموقع بأن إيلون ماسك وشيفون زيليس، وهي كندية تبلغ 36 سنة، تقدّما بطلب في نيسان/ أبريل أمام إحدى محاكم تكساس لتغيير اسمي الطفلين، حيث أراد الطرفان أن يمنحا التوأمين كنية الوالد وإضافة كنية الأم إلى اسميهما. ولاقى طلبهما موافقة أحد القضاة.

وأوضح الموقع أن شيفون زيليس هي مديرة العمليات والمشاريع الخاصة في شركة "نيورالينك" الناشئة المملوكة للملياردير والمتخصصة في الغرسات العصبية.

ولفتت إلى أن التوأمين ولدا قبل أسابيع من ولادة طفل ماسك الثاني من الموسيقية غرايمز في كانون الأول/ ديسمبر، وهي طفلة سمياها إكسا دارك سيدراييل ويناديانها بـ"واي". وسنة 2020، رُزقا بصبي منحاه اسم X AE A-12 و"إكس" كاسم مبسّط.

وللرجل الأغنى في العالم ستة أبناء من جوستين ماسك (كنيتها الأساسية ويلسون) وُلدوا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتوفي أحدهم بعد أسابيع قليلة على ولادته.

وكانت ابنة من أولاده، وهي متحولة جنسياً، قدّمت أخيراً طلباً رسمياً لتغيير كنيتها وجنسها كذلك، في مسعى لقطع أي صلة تربطها بوالدها، وفق ما ذكرت مستندات قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وكان ماسك الخمسيني انتقد في تغريدات نشرها عبر تويتر مطالبة الأشخاص المتحولين جنسياً بالإشارة إليهم عبر استخدام ضمير محدد. وقال في تغريدة تعود إلى كانون الأول/ ديسمبر2020 إنه يؤيد "بالكامل الأشخاص المتحولين جنسياً"، لكنّه اعتبر أن "كل هذه الضمائر شديدة البشاعة".

المصدر / بي بي سي