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طقس فلسطين: أجواء صافية والحرارة حول معدلها السنوي العام

10 يوليو 2022 . الساعة 07:12 بتوقيت القدس
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طقس-فلسطين
غزة/محمد شويدح:

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الإثنين يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإربعاء القريب يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #طقس

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