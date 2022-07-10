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حظر حكام تنس بسبب تلاعبهم بنتائج مباريات

10 يوليو 2022 . الساعة 06:42 بتوقيت القدس
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تم إيقاف ثلاثة حكام تونسيين في رياضة التنس من مستوى أدنى بسبب التلاعب بنتائج المباريات بعد إدانتهم بتعمد إدخال نتائج خاطئة خلال المباريات.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن مجد عفي أوقف لمدة 20 عاما بعد إدانته في 12 تهمة تتعلق بفعاليات بين عامي 2017 و2020.

وحكم على كل من محمد غسان سنان وعبد الرحيم غرس الله بالإيقاف سبع سنوات بعد إدانتهما بأربع تهم تتعلق بفعالية في تونس عام 2020.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن التهم "تتعلق بتلاعب الحكام بالنتائج التي تم إدخالها في أجهزة التسجيل الإلكترونية الخاصة بهم، والتي لا تعكس النتائج الفعلية في الملعب."

وسيطبق الحظر على الجميع بأثر رجعي من 6 نوفمبر 2020.

المصدر / وكالات
#رياضة #حظر #تنس

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