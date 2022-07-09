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قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

09 يوليو 2022 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم السبت، المنطقة الأثرية في سبسطية شمالي نابلس.

ويعد هذا الاقتحام الثالث خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تواصلت ما تسمى "الإدارة المدنية والحدائق العامة" اقتحام المنطقة الأثرية في سبسطية.

وأفادت مصادر صحفية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، بعد اقتحام المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، شابين من جنين قرب أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد فاروق عاشور عابد من بلدة كفردان، وهارون ابو الهيجا من بلدة اليامون، أثناء تواجدهما قرب أحد أبواب الأقصى.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تمركزت الليلة الماضية على مدخل بيت فجار الرئيس، وأوقفت مركبة، واستولت على علم فلسطين، قبل أن تجبر طفلا على خلع "قميصه"، بحجة وجود رسومات لسلاح عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #اقتحام #سبسطية #الاحتلال الإسرائيلي

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