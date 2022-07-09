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صحيفة: أمريكا وحلفاؤها يجرون مناقشات سرية لإنهاء الأزمة الأوكرانية

09 يوليو 2022 . الساعة 16:23 بتوقيت القدس
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كشفت صحيفة "​دي فيلت​" الألمانية، أن "​الولايات المتحدة​ وحلفاءها الأوروبيين الرئيسيين يجرون مناقشات سرية للبحث عن السبل الدبلوماسية لإنهاء الصراع في ​أوكرانيا​".

ولم تكشف الصحيفة تفاصيل إضافية عن تلك المشاورات، إلا أنها أوضحت أنه ليس من الصعب إيجاد أسباب لـ"إرتباك" الغرب، لافتةً إلى أن غالبية الناخبين الأوروبيين يؤيدون "الحل الدبلوماسي" للصراع.

وأعلنت ​روسيا​ عن إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط.

وقال الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في بداية العملية إن الهدف منها هو حماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التنظيمات النازية فيها.

#أمريكا #أوكرانيا

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