صحيفة: أمريكا وحلفاؤها يجرون مناقشات سرية لإنهاء الأزمة الأوكرانية

كشفت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن "الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الرئيسيين يجرون مناقشات سرية للبحث عن السبل الدبلوماسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا".
ولم تكشف الصحيفة تفاصيل إضافية عن تلك المشاورات، إلا أنها أوضحت أنه ليس من الصعب إيجاد أسباب لـ"إرتباك" الغرب، لافتةً إلى أن غالبية الناخبين الأوروبيين يؤيدون "الحل الدبلوماسي" للصراع.
وأعلنت روسيا عن إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية العملية إن الهدف منها هو حماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التنظيمات النازية فيها.