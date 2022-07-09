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جماهير الخليل تُشيّع جثمان الشهيد فالح جرادات

09 يوليو 2022 . الساعة 15:07 بتوقيت القدس
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شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة سعير شمال شرق الخليل، ظهر اليوم السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك، جثمان الشهيد فالح جرادات، إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل عائلته في البلدة، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ومن ثم حملوه على الأكتاف ملفوفا بالعلم الفلسطيني، إلى مسجد البلدة الكبير، لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، قبل أن يوارى الثري في مقبرة الشهداء بالبلدة.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت قبل قليل جثمان الشهيد جرادات (39 عاما) إلى ذويه، على حاجز الجلمة شرق مدينة بيت لحم، بعد أكثر من خمسة أشهر على احتجازه.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشهيد جرادات بتاريخ 17/01/2022، بعد اطلاق النار عليه على مفرق "غوش عصيون" شمال الخليل، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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